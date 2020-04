Bij een zendmast in Tilburg zijn brandsporen aangetroffen. Een voorbijganger ontdekte zaterdagavond dat een kast van de mast beschadigd was. Het vuur was toen al gedoofd. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand.

De politie Tilburg schrijft zondagavond op Twitter dat er een onderzoek loopt, omdat er eerder soortgelijke branden zijn geweest in het land. De politie vraagt aan getuigen om zich te melden.

Afgelopen waren er al branden bij zendmasten in Rotterdam, Beesd en op verschillende plaatsten in Brabant. In alle gevallen begon de brand aan de buitenkant, onderaan de zendmast, wat kan wijzen op brandstichting.

In Groningen werd een man door een voorbijganger betrapt op het in brand willen steken van een zendmast. Toen de voorbijganger de man aansprak, sloeg hij op de vlucht.

In het Verenigd Koninkrijk werden ook al verschillende zendmasten in brand gestoken na de verspreiding van nepnieuwsberichten over 5G. In de berichten wordt een link gelegd tussen 5G-straling en het coronavirus.

Voor de uitrol van het 5G-netwerk worden nieuwe zendmasten geplaatst. Tegenstanders zijn bang dat de straling van de zendmasten schade aan de gezondheid toebrengt. Onderzoek heeft uitgewezen dat de straling onder de aanbevolen limiet van de Europese Unie blijft.