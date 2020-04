Facebook gaat een stille modus toevoegen aan de app waarmee pushmeldingen op de mobiele telefoon gedempt worden, schrijft het bedrijf in een blogpost. Met de functie wil Facebook gebruikers meer controle geven over hoe ze hun tijd doorbrengen.

Quiet Mode onderbreekt de meeste pushmeldingen en herinnert gebruikers dat ze deze hebben ingeschakeld wanneer ze de app proberen te openen. Gebruikers kunnen de stille modus handmatig aanzetten of via een vast schema. Ze kunnen dan aangeven tussen welke tijden en op welke dagen de stille modus actief moet zijn.

"Aangezien we ons allemaal aanpassen aan nieuwe routines en thuisblijven, kan het nuttig zijn om grenzen te stellen aan hoe je online je tijd doorbrengt", schrijft Facebook. "Of het nu is om te helpen je te concentreren op familie en vrienden, te slapen zonder afleiding of te beheren hoe je je tijd thuis doorbrengt, we hebben tools die je kunnen helpen de juiste balans te vinden in je Facebook-gebruik."

Als Quiet Mode is ingeschakeld worden de meeste pushnotificaties geblokkeerd. Een aantal pushmeldingen worden hiervan vrijgesteld. Volgens Facebook is het wettelijk verplicht om sommige meldingen, zoals privacyupdates, te verzenden, schrijft The Verge.

Wanneer gebruikers de Facebook-app openen als Quiet Mode is ingeschakeld, dan krijgen ze een beeldvullende melding waarin staat dat de functie actief is en hoelang deze nog actief is. Ze kunnen er dan voor kiezen om de stille modus uit te schakelen.

De stille modus wordt nu gefaseerd uitgerold voor iOS. Android-gebruikers krijgen de update vanaf mei. De functie zal te vinden zijn bij 'Instellingen en Privacy' en vervolgens 'Je tijd op Facebook'.