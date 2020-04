Apple en Google slaan de handen ineen bij het ontwikkelen van een onderliggende technologie voor corona-apps, maken de techgiganten vrijdag bekend. De technologie moet overheden gaan helpen de uitbraak van het COVID-19-virus te monitoren met behulp van bluetooth.

De technologie moet ervoor zorgen dat mobiele apparaten informatie kunnen uitwisselen via bluetooth-verbindingen om mensen te waarschuwen als ze in de buurt zijn geweest van iemand die positief is getest op het virus. Dit moet werken op zowel iOS- als Android.

De bedrijven zullen in mei softwaretools uitbrengen die gezondheidsautoriteiten kunnen implementeren in hun apps. Apple en Google zijn daarnaast van plan de trackingtechnologie de komende maanden rechtstreeks in hun onderliggende besturingssystemen in te bouwen. Dat zou betekenen dat gebruikers geen apps hoeven te downloaden om gebruik te maken van de trackingtechnologie.

Volgens de bedrijven worden de locatie of identiteit van gebruikers niet door de technologie vastgelegd. In plaats daarvan wordt alleen verzameld wanneer de telefoons van gebruikers in de buurt van elkaar zijn geweest. Ook worden de gegevens gedecodeerd op de telefoon van de gebruiker opgeslagen.

"We zijn bij Apple en Google allemaal van mening dat er nog nooit een belangrijker moment is geweest om samen te werken.", schrijft Google in een blogpost over de zeldzame samenwerking. "Door nauwe samenwerking en samenwerking met ontwikkelaars, overheden en zorgverleners hopen we de kracht van technologie te benutten om landen over de hele wereld te helpen de verspreiding van COVID-19 te vertragen en de terugkeer van het dagelijks leven te versnellen."

Nederlandse overheid werkt ook aan corona-apps

Ook de Nederlandse overheid wil apps gaan inzetten om de verspreiding van het COVID-19-virus te monitoren. Een app moet het mogelijk maken om mensen te waarschuwen als zij in contact zijn geweest met iemand die met het coronavirus besmet is.

De app van een besmette persoon zou een signaal sturen naar appgebruikers die bij die persoon in de buurt zijn geweest. Hoe die app precies zou moeten werken, is nog onduidelijk. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zei er wel over: "Onder andere met bluetooth."

