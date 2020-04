DigiD-beheerder Logius heeft een app uitgebracht, CheckID, waarmee mensen zonder NFC-lezer op hun telefoon via andermans smartphone toch een identiteitscheck voor de DigiD-app uit kunnen voeren.

Met de DigiD-app kunnen gebruikers inloggen bij onder meer de overheid en organisaties. Om gevoelige informatie te kunnen inzien of wijzigen, is een eenmalige controle nodig. Voor deze ID-check is een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart nodig.

Een deel van de DigiD-gebruikers kan op dit moment geen identiteitsbewijs scannen met de DigiD-app, omdat hun smartphone niet beschikt over een NFC-lezer. NFC staat voor Near Field Communication en maakt het mogelijk om contactloos informatie uit te wisselen op korte afstand. Deze techniek wordt bijvoorbeeld ook gebruikt om met een telefoon of smartwatch te betalen.

De CheckID maakt het nu mogelijk om iemand te helpen die geen NFC-lezer op zijn telefoon heeft. Degene die een smartphone heeft met NFC-lezer downloadt de CheckID-app. Met de app op deze telefoon wordt het identiteitsbewijs gescand van de persoon die geholpen wil worden.

Vervolgens wordt via een beveiligde verbinding de ID-check toegevoegd aan de DigiD-app van deze persoon. De telefoon van de helper wordt alleen als kaartlezer gebruikt. Deze persoon hoeft dus niet in te loggen met de eigen DigiD en er worden ook geen gegevens opgeslagen via de app.

De CheckID-app is te downloaden via de App Store en de Google Play Store.