Afgelopen week heeft in vier zendmasten in Nederland een brand gewoed, meldt belangenclub Monet, de schakel tussen providers en de overheid. De recentste brand vond in de nacht van donderdag op vrijdag plaats in Nuenen. Daar is het nu in een straal van 5 kilometer rondom de zendmast niet mogelijk om 112 te bellen.

De branden vonden plaats in Beesd (Gelderland), Rotterdam en de Brabantse plaatsen Deurne en Nuenen. De brand begon in alle gevallen onderaan en aan de buitenkant van de zendmast. Dit wijst op brandstichting. Van alle branden is aangifte gedaan.

Het wegvallen van een zendmast door brand kan leiden tot verminderde mobiele bereikbaarheid. "Dit soort incidenten heeft gevolgen voor de mobiele dekking in de regio, waardoor 112 in de regio mogelijk niet meer bereikbaar is, met alle gevolgen van dien", vertelt Rob Bongenaar, directeur van Monet.

Bongenaar maakt zich grote zorgen. "De beschikbaarheid van een betrouwbare digitale infrastructuur is van essentieel belang. Dat geldt in algemene zin en juist in een tijd waarin de verbindingen hard nodig zijn voor bijvoorbeeld ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Het mobiele netwerk is meer dan ooit onmisbaar om Nederland verbonden te houden."

Angst voor straling 5G

Afgelopen weekend werden in het Verenigd Koninkrijk meerdere zendmasten in brand gestoken. Dat gebeurde na de verspreiding van online nepnieuws waarin een link tussen 5G-straling en het coronavirus wordt gelegd.

Voor de uitrol van het 5G-netwerk worden nieuwe zendmasten geplaatst. Critici zijn bang dat de straling van de masten schade aan de gezondheid toebrengt, hoewel onderzoek heeft uitgewezen dat de straling onder de door de Europese Unie aanbevolen limiet blijft.

Het is niet bekend of er een link is tussen de branden in het Verenigd Koninkrijk en de branden in Nederland. Op een elektriciteitskast bij de zendmast in Deurne stond de tekst 'Fuck 5G', al is niet bekend of dit erop is geschreven rond de tijd dat de brand uitbrak.

'Een zorgelijke ontwikkeling'

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) stelde vorig jaar na de aangekondigde uitrol van 5G-netwerken in Nederland al vast dat protesten tegen zendmasten een nieuwe impuls hadden gekregen.

Die vonden veelal in de vorm van demonstraties plaats, maar hebben nog niet eerder geleid tot extremistische protestacties zoals de sabotage en brandstichting van de afgelopen dagen, schrijft de NCTV. "Een zorgelijke ontwikkeling."