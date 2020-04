De politie heeft vrijdag een 19-jarige man uit Breda aangehouden voor het platleggen van de overheidswebsites MijnOverheid.nl en Overheid.nl. Door een ddos-aanval op 19 maart waren de websites een paar uur uit de lucht.

Bij een ddos-aanval worden servers van een website bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer, waardoor ze bezwijken en het bezoek voor reguliere bezoekers moeilijk of onmogelijk wordt. Het uitvoeren van een ddos-aanval is strafbaar.

De aangehouden man wordt er formeel van verdacht vitale berichtgeving waardoor de veiligheid wordt belemmerd in gevaar te hebben gebracht.

MijnOverheid is een soort digitale brievenbus waar burgers post krijgen van de overheid, bijvoorbeeld over hun belastingaangifte of kinderbijslag. Ook treffen ze hier persoonlijke informatie, zoals de inschrijving bij de gemeente of de datum van APK.

'Ontneemt burgers toegang tot belangrijke overheidsinformatie'

"Door een website als deze plat te leggen, ontneem je burgers toegang tot hun persoonlijke gegevens en belangrijke overheidsinformatie. Zeker nu de coronacrisis bij veel mensen voor extra onzekerheid en een grote informatiebehoefte zorgt, nemen we dit hoog op", aldus Jeroen Niessen, hoofd van het cybercrimeteam van de politie Midden-Nederland.

De andere getroffen website, Overheid.nl, wordt in verband met de coronacrisis veel bezocht. "Het beschikbaar zijn van deze site voor burgers is van cruciaal belang voor het land, zeker in deze tijden", aldus de politie.

Logius, de beheerder van de overheidswebsites, heeft aangifte gedaan van de ddos-aanvallen. Later in het paasweekeinde zal beslist worden of de verdachte wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Haag.