Met welke televisie van 39-43 inch kijk je het beste naar series? En welke 39-43 inch-tv heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Je geniet het meest van tv kijken als de afstand tussen je tv en je bank goed is. Hoe verder je bank van de tv staat, hoe groter je televisie mag zijn. Is de afstand zo’n 2,5 meter? Dan is een 39-43 inch tv een prima formaat.

De Consumentenbond test het hele jaar door tv’s op onder meer beeld- en geluidskwaliteit, gebruiksgemak en energieverbruik. Er zijn in totaal 190 televisies getest die goed verkrijgbaar zijn.

De televisies die het in de test het beste doen zijn allebei van het merk LG. Ze hebben beide een beeldschermdiagonaal van 109 cm (43 inch). Het zijn smart tv’s met onder meer apps voor Netflix en YouTube.

Deze Ultra HD/4K lcd-led televisie is in 2019 op de markt gekomen en getest. Hij verslaat nog steeds zijn concurrenten. Wil je genieten van goed geluid, dan is deze tv iets voor jou. De geluidskwaliteit is namelijk het sterkte punt van deze tv. De lage tonen zijn goed, terwijl dat vaak een probleem kan zijn bij tv’s.

Ook de afstandsbediening is zeer goed. Met de Magic Remote bedien je de cursor op het scherm met bewegingen. Zo spring je snel naar verschillende apps of menu-items.

De beeldkwaliteit is behoorlijk voor een tv van dit formaat. Dat geldt ook voor de kijkhoek en het contrast. Een nadeel is dat je een koptelefoon alleen via bluetooth kunt aansluiten.

Dit is een Ultra HD/4K lcd-led televisie die in 2019 op de markt kwam en is getest. Hiermee haal je een goede tv voor een goede prijs in huis. Deze tv lijkt op veel punten op de Beste uit de Test, maar presteert net iets minder goed.

De beeldkwaliteit is redelijk. Wel is de kijkhoek wat klein en heeft hij vrij snel last van invallend licht.

Hij heeft goede geluidskwaliteit en heeft net als de Beste uit de Test de handige Magic Remote afstandsbediening. Een nadeel is dat je ook bij dit model een koptelefoon alleen via bluetooth kunt aansluiten.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product.

De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.