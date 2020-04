Quibi is net als Netflix een streamingdienst, maar dan met veel kortere afleveringen. Met Jitsi Meet videobel je privacyvriendelijker met familie en vrienden. Dit zijn de Apps van de Week.

Quibi

Quibi is een nieuwe streamingdienst die zich speciaal richt op millennials. Afleveringen duren niet langer dan tien minuten en je kunt alleen met een smartphone kijken. Er zijn momenteel zo'n vijftig shows te zien en dit aanbod wordt in de toekomst uitgebreid.

Het huidige assortiment is behoorlijk divers en zit vol met comedy's, foute reality-tv en zelfs spannende dramaseries van hoge kwaliteit.

De programma's zijn zo opgenomen dat je ze zowel horizontaal als verticaal kunt kijken. Het is niet mogelijk om de shows naar je tv door te sturen, zoals Netflix bijvoorbeeld wel kan. Nederlandse ondertiteling is ook nog niet aanwezig, maar Engelse ondertiteling wel.

Quibi is negentig dagen gratis uit te proberen. Daarna kost de streamingdienst 8,99 euro per maand.

Download Quibi voor iOS of Android (gratis)

Watchsmith

Met Watchsmith kun je het weerbericht, volgende agenda-afspraken en activiteitenringen op je Apple Watch zien zonder dat je daarvoor drie complicaties nodig hebt. De nieuwe Apple Watch-app geeft jou de mogelijkheid om één dynamische wijzerplaat te maken die gedurende de dag verandert.

In de ochtend kun je bijvoorbeeld het weerbericht op de wijzerplaat zien, waarna hij om 12.00 uur overschakelt naar agenda-afspraken en 's avonds aangeeft wat je nog moet doen om je activiteitenringen te vullen.

Dit stel je allemaal in via de bijbehorende iPhone-app van Watchsmith. In totaal kan de app 24 keer per dag schakelen qua inhoud. Watchsmith is gratis, maar om alle functies te ontgrendelen sluit je een abonnement ter waarde van 1,99 euro per maand af.

Download Watchsmith voor iOS (gratis)

Jitsi Meet

Afgelopen weken is gebleken dat meerdere videobelapps last hebben van privacyproblemen, waaronder de populaire diensten Houseparty en Zoom. Een privacyvriendelijk alternatief voor deze apps is Jitsi Meet.

Jitsi Meet is een gebruiksvriendelijke videobelapp omdat het voor alle platformen beschikbaar is. Je kunt dus bellen vanaf een Android-smartphone of iPhone naar een computer, en vice versa. Het programma is open source, zodat ontwikkelaars er ook nog zelf aan kunnen sleutelen.

Met Jitsi Meet kun je bijvoorbeeld afspraken koppelen, zodat ze automatisch in je agenda-app tevoorschijn komen. Er kunnen 75 mensen deelnemen aan een gesprek, maar bij een gesprek vanaf 10 personen kunnen haperingen optreden.

Download Jitsi Meet voor Android of iOS (gratis)