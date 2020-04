Kortingssite Social Deal kampt mogelijk met een datalek nadat een ongeautoriseerde persoon afgelopen week toegang kreeg tot de laptop van een thuiswerkende medewerker. Het is niet bekend welke gegevens precies zijn buitgemaakt en hoeveel klanten zijn getroffen. Social Deal raadt alle klanten aan om hun wachtwoord te wijzigen.

"Doordat we voor al onze medewerkers van de ene op de andere dag thuiswerken moesten faciliteren, is er een kwetsbaarheid in geslopen", vertelt Social Deal-eigenaar Rens van den Berg aan NU.nl.

"Dat had van onze kant natuurlijk niet mogen gebeuren, maar ik vind het ook niet chic dat iemand misbruik heeft gemaakt van de situatie."

Het is op dit moment niet duidelijk welke gegevens zijn buitgemaakt en hoeveel klanten zijn getroffen; het onderzoek naar het incident loopt nog. Wel bestaat er een mogelijkheid dat de wachtwoorden van klanten zijn gelekt.

"Hoewel wij de wachtwoorden van onze leden gecodeerd opslaan, bestaat er altijd een mogelijkheid dat deze ontcijferd worden", aldus Van den Berg.

'Misschien maken we het groter dan het is'

De website heeft daarom alle klanten een mail gestuurd met het advies om hun wachtwoord te wijzigen. Ook begint het bedrijf donderdag met het proactief resetten van wachtwoorden.

"Misschien maken we dingen nu groter dan ze zijn", zegt Van den Berg. "Maar we kunnen nog niks uitsluiten. We nemen daarom liever het zekere voor het onzekere en vragen iedereen om zijn wachtwoord te wijzigen."

Het lek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en het bedrijf heeft maatregelen genomen om het probleem te verhelpen en soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.