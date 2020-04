Sinds Nederlanders massaal verplicht thuiszitten, kijken we logischerwijs veel minder vaak op Google Maps, maar niet heel veel meer op sociale media. We lezen online vooral meer nieuws, kijken filmpjes en weten bol.com én de webwinkel van Albert Heijn beter te vinden.

Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Internet Exploitanten (VINEX), die desgevraagd het online gedrag van Nederlanders aan het begin van maart hebben vergeleken met dat in de tweede helft van maart.

Het gebruik van Google Maps daalde in die periode met 36 procent. Er werd ook flink minder op Buienradar gekeken. Dat hangt volgens de onderzoekers meer samen met het stabiele weer dan met thuiszitten.

Zoekmachine Google is en blijft de meest geraadpleegde site, maar het verschil met een periode waarin werknemers naar hun werk gaan of het werk thuis doen, is met 2 procentpunt bij deze site niet heel groot. Hetzelfde geldt voor het gebruik van WhatsApp en Facebook, waar toenames van respectievelijk 1 en 3 procent te zien zijn. Ook andere sociale media worden niet ineens veel meer gebruikt.

Meer kijkers voor YouTube

YouTube is wel een stuk populairder geworden. In de eerste helft van maart bekeken zo'n 4,5 miljoen mensen filmpjes via het online kanaal. Sinds we massaal thuiszitten is dat opgelopen tot bijna 5,2 miljoen: een toename van 15 procent. Bol.com, dat doorgaans toch al veel bezoekers trekt, werd nog populairder in de laatste weken van maart en ging van 1,9 miljoen naar 2,2 miljoen bezoekers.

Opvallend genoeg profiteerde de webwinkel Amazon, die sinds maart ook een Nederlandse site heeft, niet. Het aantal mensen dat naar de site ging, daalde juist met 17 procent. AH.nl zag het aantal bezoekers binnen een maand met ruim 110.000 toenemen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.