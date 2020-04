Googles zakelijke videobelapp Hangouts Meet heet nu Google Meet, blijkt uit een blogbericht dat het bedrijf op zijn website heeft geplaatst. De naam van het zakelijke product kwam vooralsnog deels overeen met de consumentenversie van de videobelapp, die simpelweg Hangouts heet.

In 2017 maakte Google bekend zijn merk Hangouts ook te gaan gebruiken voor zijn zakelijke producten. Het bedrijf zette onder de naam Hangouts Meet en Hangouts Chat een zakelijke videobel- en chatdienst in de markt.

De consumentenversie van Hangouts bleef altijd bestaan, hoewel Google gebruikers oproept om over te stappen op zijn andere apps. Hangouts heeft op zijn beurt ook extra functies voor zakelijke gebruikers. De app wordt afgebouwd en zal op termijn helemaal verdwijnen, maar wanneer precies is onduidelijk.

Naast de wijziging van de naam Hangouts Meet in Google Meet, verandert het gebruik van de dienst in de kern niet. Om met Google Meet een videovergadering te starten, is een zakelijk abonnement nodig. De dienst maakt het mogelijk om met maximaal 250 deelnemers tegelijk te vergaderen.

Hangouts, de consumentenversie, ondersteunt maximaal tien deelnemers. Er is geen zakelijk abonnement nodig om een videogesprek te starten, maar zakelijke klanten krijgen wel een uitbreiding tot maximaal 25 deelnemers per gesprek.