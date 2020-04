De streamingdienst Disney+ heeft wereldwijd 50 miljoen betalende gebruikers, maakt The Walt Disney Company bekend op zijn website. De mijlpaal volgt zeven maanden nadat de dienst in september voor het eerst beschikbaar werd in Nederland.

Met Disney+ kunnen gebruikers films en series uit het Disney-imperium streamen en downloaden, waaronder Marvel- en Star Wars-producties. In sommige gevallen zijn de producties voorzien van Nederlandse audio.

In november werd Disney+ ook beschikbaar in de Verenigde Staten, waarna het bedrijf zijn streamingdienst de afgelopen weken ook uitrolde in acht Europese landen. Vrijdag werd de dienst ook beschikbaar in India, wat vanwege zijn inwoneraantal een grote markt biedt.

Vanwege de coronacrisis heeft Disney de videokwaliteit van zijn streamingdienst verlaagd in de Europese landen waar Disney+ de afgelopen weken beschikbaar werd. Met die stap geven onder meer ook Netflix, YouTube en Apple gehoor aan een oproep van de Europese Commissie om op die manier de druk op het internetverkeer te verlagen.