De presentatie van de nieuwe emoji's van 2021 is met een half jaar uitgesteld, maakt het Unicode Consortium bekend op zijn website. De organisatie die de tekens standaardiseert, presenteert de nieuwe emoji's normaal gesproken in maart, maar volgend jaar zal dat in september worden.

Dat betekent dat het ook langer gaat duren voordat de emoji's hun weg naar smartphones zullen vinden. Nieuwe emoji's die aan het begin van het jaar gepresenteerd worden, worden meestal rond september op verschillende apparaten beschikbaar. Door het uitstel wordt nieuwe reeks echter pas in 2022 toegevoegd.

Het Unicode Consortium wijst de uitbraak van het coronavirus aan als oorzaak aan. Als gevolg van de pandemie kan de organisatie zich "simpelweg niet committeren aan dezelfde planning" als gebruikelijk, aldus voorzitter Mark Davis.

Het uitstel heeft geen gevolg voor de emoji's die begin dit jaar gepresenteerd zijn. Toetsenborden worden naar verwachting in het najaar voorzien van emoji's in de vorm van onder meer een piñata, transgendervlag, zeehond, ijsbeer, boomerang, muizenval en bosbessen.