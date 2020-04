De Amerikaanse videobeldienst Zoom maakt het tijdelijk onmogelijk om via de app bestanden te delen, maakt het bedrijf bekend op zijn blog. De stap volgt na de vondst van een kwetsbaarheid waarmee de veiligheid van gebruikers in het geding kwam. Het is onduidelijk wanneer de functie terugkeert.

Naast deze maatregel toont Zoom het unieke nummer van een vergadering niet langer in de titel van de werkbalk, meldt het bedrijf op zijn blog. Gebruikers kunnen dit unieke nummer gebruiken om een videovergadering te vinden en er aan deel te nemen.

Door het unieke nummer niet langer in de titel weer te geven, wordt het moeilijker voor mensen om de vergadering te vinden als zij het nummer tegenkomen op openbare plaatsen, zoals op sociale media.

De Britse premier Boris Johnson plaatste op 31 maart bijvoorbeeld een screenshot van een vergadering met zijn kabinet op Twitter. In de werkbalktitel was het unieke Zoom-nummer zichtbaar, wat door iedereen gebruikt kan worden om bij de vergadering te komen.

De vergadering van het Britse kabinet was afgesloten met een wachtwoord, maar dat gebeurde niet altijd. In zo'n geval kunnen mensen ongewenst bij een videovergaderingen binnendringen. Deze praktijk staat bekend als 'Zoom-bombing'.

In plaats van het unieke nummer, staat in de werkbalk voortaan het woord Zoom. Daarnaast heeft het bedrijf ook andere wijzigingen doorgevoerd om 'bombing' tegen te gaan. Zo zijn vergaderingen van gratis accounts voortaan standaard voorzien van een wachtruimte, waardoor een deelnemer niet direct voor anderen zichtbaar is. Ook zijn vergaderingen van deze accounts standaard voorzien van een wachtwoord.