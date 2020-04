Een koppeling op de website van Forum voor Democratie (FVD) laat aan Facebook weten welke bezoekers lid worden van de politieke partij, meldt Brandpunt+ woensdag. De zogenoemde Facebook-pixel registreerde welke bezoekers de website van FVD bekijken en een aankoop doen.

Deze aankoop betreft een lidmaatschap van FVD. Bedrijven en organisaties kunnen zo'n Facebook-pixel normaal gesproken gebruiken om te kijken hoe effectief hun online advertenties zijn, omdat de pixel meetbaar maakt hoeveel aankopen een advertentie heeft opgeleverd.

De koppeling met Facebook wordt alleen gemaakt als een bezoeker het plaatsen van cookies op de FVD-website accepteert. De cookies werden door een fout eerst ook geplaatst voordat een gebruiker daar toestemming voor gaf, maar dat is na vragen van Brandpunt+ hersteld, laat FVD-woordvoerder Tom Gorny aan het platform weten.

Gorny was woensdag niet direct bereikbaar voor vragen van NU.nl over de beweegredenen van FVD om deze Facebook-pixel te plaatsen.

Volgens Brandpunt+ is FVD de enige partij in de Tweede Kamer die gegevens over lidmaatschappen met Facebook deelde.