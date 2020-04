Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het gebruik van de videobeldienst Zoom beperkt, meldt de krant Handelsblatt woensdag. In een interne memo gericht aan werknemers stelt het ministerie dat het gebruik van Zoom riskant is vanwege zwakke punten in de beveiliging en gegevensbescherming van de app.

"Op basis van mediaberichten en onze eigen bevindingen hebben we geconcludeerd dat Zooms software kritieke zwakke punten en ernstige beveiligings- en gegevensbeschermingsproblemen kent", aldus de memo.

In de memo staat verder dat het onmogelijk is om het gebruik van Zoom volledig te verbieden, omdat het systeem veel gebruikt wordt door internationale partners van het ministerie. Werknemers mogen de dienst daarom in crisissituaties op privéapparaten te gebruiken.

Een overheidsbron heeft de authenticiteit van de memo bevestigd, maar verduidelijkte dat er geen beperking is opgelegd op het gebruik van de desktopversie van Zoom via een vaste lijn. Er mogen echter geen vertrouwelijke gesprekken via de app worden gevoerd, omdat de applicatie geen end-to-endencryptie biedt.

Dinsdag bleek dat de Taiwanese regering Zoom in de ban doet. De videobeldienst ligt onder vuur, omdat de privacy van gebruikers onvoldoende beschermd is. Zo werden namen en e-mailadressen van gebruikers zonder toestemming automatisch gekoppeld aan LinkedIn-profielen. Bovendien zijn wachtwoorden niet goed beveiligd, kunnen gebruikers elkaars accountinformatie inzien en is de app niet volledig versleuteld.

Zoom-directeur Eric Yuan heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. Het bedrijf zal zich gedurende zo'n drie maanden focussen op het verbeteren van de beveiliging en de bescherming van privacy.