De Europese Commissie komt met richtlijnen voor apps die moeten helpen bij de strijd tegen het coronavirus, maakt de commissie woensdag bekend. Nu veel Europese landen zelf zulke apps ontwikkelen of zelfs al gebruiken, wil Brussel er met een gecoördineerde aanpak voor zorgen dat de privacy van inwoners gewaarborgd wordt.

De richtlijnen van de Europese Commissie hebben betrekking op mobiele apps die met locatiegegevens achterhalen wie in contact is geweest met een persoon die besmet is met het coronavirus. Met deze apps kunnen mensen gewaarschuwd worden als ze in contact zijn geweest met een besmet persoon.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maakte dinsdag bekend dat hij onderzoekt of apps ook in Nederland kunnen helpen om besmette personen te traceren. In een van de apps zouden mensen een melding kunnen krijgen als zij in de buurt van een andere appgebruiker zijn geweest die met het COVID-19-virus besmet is.

De Europese Unie komt met een soort toolbox om de effectiviteit van deze mobiele apps te bewaken en te beoordelen of ze voldoen aan de regels inzake beveiliging, privacy en gegevensbescherming. Ook zal er een strikte limiet zijn aan de verwerking van persoonsgegevens en zullen deze gegevens worden verwijderd als het virus onder controle is, aldus de commissie.

Daarnaast zal de toolbox zich richten op het gebruik van geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens om te kijken hoe inwoners zich bewegen. Daarmee kunnen overheden bijvoorbeeld zien op welke plaatsen het druk is en in hoeverre het advies om thuis te blijven wordt opgevolgd.

"Digitale technologieën, mobiele applicaties en mobiliteitsgegevens hebben een enorm potentieel om te helpen begrijpen hoe het virus zich verspreidt en daar effectief op te reageren", schrijft Thierry Breton, EU-commissaris voor Interne Markt. "Hiermee zetten we een Europese gecoördineerde aanpak voor het gebruik van dergelijke apps en gegevens in gang, zonder afbreuk te doen aan onze EU-regels voor privacy en gegevensbescherming en om versnippering van de interne markt te voorkomen. Europa is sterker als het verenigd handelt."

De toolbox wordt samen met EU-lidstaten verder ontwikkeld en moet uiterlijk 15 april vorm hebben gekregen.

Mengelmoes van apps in Europa

De Europese toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) riep maandag al op tot een pan-Europese mobiele app. Verschillende Europese landen werken aan apps om de uitbraak van het coronavirus onder de duim te krijgen, maar volgens de toezichthouder kan juist deze mengelmoes van apps de privacy van burgers schenden.

"Een gefragmenteerde en ongecoördineerde aanpak dreigt de doeltreffendheid van maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-crisis te belemmeren en schaadt tegelijkertijd de interne markt en de grondrechten en vrijheden van burgers", concludeert ook de Europese Commissie.

Hoe de apps die het kabinet in Nederland wil gaan gebruiken er precies uit gaan zien, is nog onduidelijk. Minister De Jonge hoopt hier binnen enkele weken meer duidelijkheid over te kunnen geven.

