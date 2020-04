De Entertainment Software Association (ESA) zal toch geen online alternatief voor de bekende gamesbeurs E3 aanbieden. Dat zegt de organisatie tegen PC Gamer. De beurs werd in maart afgelast vanwege de coronacrisis.

De organisatie liet in maart nog weten de mogelijkheden te onderzoeken om een online evenement op te zetten. Dat gebeurt dus niet.

"Vanwege de ontwrichting door de COVID-19-pandemie zullen we in juni geen online E3-evenement presenteren", zegt de ESA. "In plaats daarvan werken we samen met exposanten om individuele bedrijfsaankondigingen te promoten en presenteren."

Verschillende game-uitgevers, zoals Microsoft en Ubisoft, hadden eerder al laten weten de mogelijkheden te bekijken om zelf een apart online evenement te houden. Sony zou sowieso niet aanwezig zijn op de E3.

Uitgevers presenteren op de gamesbeurs vaak nieuwe games en consoles. Dit jaar zou een belangrijk moment zijn, omdat in het najaar de nieuwe spelcomputers Xbox Series X en de PlayStation 5 op de markt verschijnen.