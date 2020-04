Jack Dorsey, de CEO van Twitter en Square Inc., doneert 1 miljard dollar (920 miljoen euro) voor de bestrijding van het coronavirus. Dat maakt hij op Twitter bekend.

Het geld is afkomstig uit zijn eigen vermogen. Dorsey zegt dat zijn donatie neerkomt op 28 procent van zijn totale privévermogen.

Hij betaalt het geld met aandelen van zijn internetbetalingsbedrijf Square. Via een openbare Google Doc is te volgen hoe het geld wordt verplaatst via zijn besloten vennootschap Start Small, van waaruit de donatie wordt onderverdeeld naar begunstigden.

Dorsey zegt transparant te werk willen gaan "zodat anderen ervan kunnen leren". "Ik hoop dat anderen hierdoor geïnspireerd raken om ook zoiets te doen."

Naast Dorsey hebben veel andere beroemdheden en leiders geld gedoneerd. Zo kondigde Amazon-directeur Jeff Bezos aan 100 miljoen dollar te doneren aan Amerikaanse voedselbanken. Bill Gates laat "voor de zekerheid" fabrieken bouwen om vaccins te ontwikkelen.

