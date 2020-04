Netflix heeft nieuwe instellingen toegevoegd voor het ouderlijk toezicht in de videodienst. Hiermee bepalen ouders bijvoorbeeld welke films en series kinderen wel en niet mogen bekijken.

De nieuwe instellingen worden toegevoegd aan de verschillende profielen van gebruikers binnen Netflix. Binnen deze profielen kunnen ouders voortaan aangeven om bijvoorbeeld leeftijdsfilters in te stellen, zodat alleen series en films met classificaties tot een bepaalde leeftijd in het overzicht verschijnen. Ook kunnen ouders specifieke series en films verwijderen binnen een profiel.

De afzonderlijke profielen zijn daarnaast met een pincode af te schermen. Zo kunnen kinderen niet zomaar op het account van hun ouders naar video's kijken.

Netflix maakt het ook mogelijk om de kijkgeschiedenis in te zien, zodat ouders weten waar kinderen naar hebben gekeken binnen het profiel dat voor hen is gemaakt. In de Kids-profielen kan ook worden voorkomen dat een volgende aflevering van een serie automatisch start als de vorige is afgelopen.

De instellingen zijn te vinden via de browserversie van Netflix, via de knop 'Profielen beheren'.