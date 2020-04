De Duitse gezondheidsautoriteit heeft dinsdag een smartwatchapp uitgebracht om de verspreiding van het coronavirus te kunnen volgen. De app, Corona-Datenspende, verzamelt gegevens als hartslag, lichaamstemperatuur en slaapritme van vrijwilligers om te kijken of ze symptomen van COVID-19 vertonen.

De app is in vier weken ontwikkeld in samenwerking met de in Berlijn gevestigde wearable health-start-up Thryve. Het gebruik van de app is op vrijwillige basis en de gegevens worden anoniem verwerkt. Om zich te registreren, moeten smartwatch- en fitnesstrackerdragers hun postcode, leeftijd, geslacht, lengte en gewicht invoeren.

De resultaten van de analyse worden weergegeven in een interactieve online kaart waarop de gezondheidsautoriteiten en het grote publiek kunnen zien hoeveel infecties er per postcode zijn.

"Als genoeg mensen met symptomen deelnemen aan de steekproef, zou dat ons helpen bij het trekken van conclusies over hoe infecties zich verspreiden en of de maatregelen tegen het virus werken", zegt Lothar Wieler, hoofd van het Robert Koch-Institut, het Duitse equivalent van het Nederlandse RIVM.

Niet op basis van locatiedata

De Duitse gezondheidsautoriteit gaat hiermee een andere kant op dan andere landen. Meerdere landen gebruiken of werken aan apps die de verspreiding van het virus monitoren met behulp van smartphonedata: door bluetoothsignalen uit te zenden, kan op de apparaten bijgehouden worden welke andere telefoons in de buurt zijn geweest. Daarmee willen ze burgers die contact hebben gehad met een COVID-19-patiënt opsporen. Duitsland zou ook aan zo'n app werken.

Ook de Nederlandse overheid onderzoekt of telecomgegevens van mobiele telefoons een bijdrage kunnen leveren aan de strijd tegen het coronavirus. Providers KPN en VodafoneZiggo lieten eerder al aan NU.nl weten in principe open te staan voor het delen van deze gegevens, maar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meldde vorige week dat telecomproviders de gegevens van hun klanten volgens de huidige telecom- en privacywetgeving niet met de overheid mogen delen.

