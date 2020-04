Vier Nederlanders zijn in Duitsland aangeklaagd voor cybercriminaliteit, zo meldt de Duitse politie. De Nederlanders runden vanuit een oude NAVO-bunker in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts een datacentrum voor crimineel gebruik.

Vanuit het datacentrum werd onder meer de beruchte Wall Street Market gerund, dat in april vorig jaar uit de lucht werd gehaald. Deze plek was een van de grootste darkwebmarktplaatsen, waar onder meer grote aantallen drugs werden verhandeld.

In september 2019 werd de markt opgerold en werden de eerste aanhoudingen verricht. De hoofdverdachte is op dit moment een zestigjarige Nederlander, die het oude bunkercomplex in 2013 kocht. Hij startte samen met een 25- en 33-jarige Nederlander een serverpark, maar behield volgens het Duitse openbaar ministerie de leiding en maakte alle belangrijke beslissingen.

Later sloot een vijftigjarige Nederlander zich bij hen aan. Hij ging volgens de politie te werk als manager en verdeelde dagelijks het werk over de rest van de groep. Een 52-jarige Duitser was de boekhouder verwerkte betalingen van klanten.

Bij de aanhouding en het offline halen van het datacentrum in september vond de politie tweehonderd servers, datadragers en mobiele telefoons. Ook werd een "aanzienlijke hoeveelheid contant geld" ontdekt. Het is niet bekend wat voor straffen de mannen boven het hoofd hangen.