WhatsApp stelt een nieuwe beperking in op het doorsturen van berichten. Als een gebruiker een bericht ontvangt dat al veel is doorgestuurd, kan dat bericht voortaan nog maar één keer verder worden verstuurd. Dat blijkt uit een blogbericht van WhatsApp.

De beperking wordt opgelegd om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan. Begin 2019 deed WhatsApp dat ook al, sindsdien kon een bericht nog maar naar maximaal vijf gebruikers doorgestuurd worden.

"We hebben gezien dat er meer berichten worden doorgestuurd en gebruikers vertellen ons dat dat overweldigend kan zijn", staat in het blogbericht. "Ook kan het doorsturen van berichten bijdragen aan de verspreiding van desinformatie. We vinden het belangrijk dat dit soort berichten minder snel gedeeld worden, zodat WhatsApp een plek blijft voor persoonlijke gesprekken."

Eind maart riep WhatsApp gebruikers al op om niet zomaar berichten over het coronavirus door te sturen. "Denk na over de berichten die je ontvangt, omdat niet alles wat naar jou verstuurd wordt over het virus klopt", schreef het bedrijf. "Als je niet zeker weet of iets waar is, stuur het dan niet door."

Doorgestuurde berichten zijn op WhatsApp te herkennen aan het label met een pijltje en de tekst 'Doorgestuurd'. Als het label van twee pijltjes is voorzien, is het bericht meer dan vijf keer doorgestuurd.