Facebook wil meer data aanleveren aan gezondheidsexperts om in kaart te brengen hoe het coronavirus zich verspreidt. Dat maakt directeur Mark Zuckerberg maandagavond bekend. Amerikaanse gebruikers kunnen bijvoorbeeld invullen of zij last hebben van bepaalde symptomen van het virus.

De bedoeling is dat Amerikanen in de komende week een vragenlijstje in het nieuwsoverzicht te zien krijgen. Dit lijstje is samengesteld door onderzoekers van de Carnegie Mellon University in Pittsburgh.

Zuckerberg schrijft dat de symptomen dagen vooraf kunnen aangeven of iemand uiteindelijk moet worden opgenomen in het ziekenhuis. "Zo kunnen we elke week in kaart brengen hoeveel mensen naar het ziekenhuis gaan", schrijft hij. "Ook kunnen we zo zien waar de uitbraak van het virus groeit en waar het aantal patiënten afneemt."

De antwoorden op de vragen zouden niet door Facebook zijn in te zien en worden geanonimiseerd naar de onderzoekers gestuurd. Zuckerberg schrijft dat de functie mogelijk in de komende weken wereldwijd wordt uitgerold als de resultaten bruikbaar blijken te zijn.

Facebook deelt anoniem locatiegegevens

Eerder werd bekend dat Facebook in de Verenigde Staten locatiegegevens met onderzoekers deelt, om zo de effectiviteit van coronamaatregelen in steden en staten te kunnen monitoren.

In Nederland krijgen Facebook-gebruikers onder meer verwijzingen te zien naar de website van de Rijksoverheid, voor meer uitleg over de situatie rond het virus.

