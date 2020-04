Telecombedrijf Cellnex Telecom gaat aangifte doen wegens een brand die in de nacht van zaterdag op zondag woedde in een zendmast in het Brabantse Deurne, schrijft de NOS. De eigenaar van de zendmast vermoedt brandstichting.

Afgelopen weekend zijn er in het Verenigd Koninkrijk meerdere zendmasten in brand gestoken. De brandstichting volgde na de verspreiding van online nepnieuws, waarin een link tussen 5G-straling en het coronavirus wordt gelegd.

Het Britse ministerie van Digitale Zaken, Cultuur, Media en Sport heeft op Twitter gewaarschuwd voor de nepnieuwsberichten. Minister voor Kabinetszaken Michael Gove noemde de berichten eerder al "gevaarlijke onzin".

Voor de uitrol van het 5G-netwerk worden nieuwe zendmasten geplaatst. Critici zijn bang dat de straling van de masten schade aan de gezondheid toebrengt, hoewel onderzoek heeft uitgewezen dat de straling onder de aanbevolen limiet van de Europese Unie blijft.

'Fuck 5G'

Het is niet bekend of er een link is tussen de branden in het Verenigd Koninkrijk en de brand in Deurne. Op een elektriciteitskast bij de zendmast stond de tekst 'Fuck 5G', al is het niet bekend of dit erop is geschreven rond dezelfde tijd dat de brand uitbrak.

Wel vermoedt de Cellnex Telecom dat er sprake was van brandstichting. "We hebben ter plaatse samen met de leverancier onderzoek gedaan", zegt Ed Boerema, manager bij Cellnex Telecom tegen de NOS. "De brand is begonnen aan de buitenkant van de apparatuurkast. Op basis daarvan trekken wij de conclusie dat de brand niet in de kast is begonnen of is ontstaan door kortsluiting."

De mast in Deurne wordt gebruikt door meerdere providers voor 2G-, 3G- en 4G-verbindingen. 5G is in Nederland nog niet uitgerold, de frequenties moeten nog geveild worden. Dit zal voor 30 juni 2020 plaatsvinden.

Cellnex Telecom was maandagavond niet bereikbaar voor vragen van NU.nl.