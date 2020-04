Een aantal toonaangevende ontwikkelaars van videogames in het Verenigd Koninkrijk spoort gebruikers aan om thuis te blijven. In onder meer games als Candy Crush Saga, Dirt Rally 2.0 en Sniper Elite 4 zullen boodschappen te zien zijn als "Blijf thuis, red levens", meldt BBC.

"Veel mensen besteden nu honderden uren aan gamen", vertelt Jason Kingsley, directeur van Rebellion aan de BBC. "En in dit geval hopen we de samenleving te kunnen helpen door mensen te herinneren aan hun verplichtingen naar elkaar toe".

De coronaboodschap in racespel Dirt Rally 2.0 van gameontwikkelaar Codemasters komt een dag voordat het wordt opgenomen in Sony's nieuwste PlayStation Plus-pakket. Dit zou het de komende weken een prominente plaats moeten geven. Daardoor krijgen mogelijk vele duizenden abonnees de in-game advertenties te zien, ondanks dat de titel meer dan een jaar oud is.

Omdat de technologie geografisch is gericht, zullen de berichten worden beperkt tot gamers in het Verenigd Koninkrijk. Maar Codemasters hoopt het initiatief binnenkort uit te breiden naar andere Europese en Amerikaanse spelers met lokale veiligheidsinformatie.

Bovendien voorspelt ook de ontwikkelaar van Farm Heroes Saga en Candy Crush dat miljoenen gamers wereldwijd de advertenties zullen zien tijdens het spelen.

