Meerdere organisaties van scholen in de Verenigde Staten (VS) verbieden het gebruik van de videobelapp Zoom, schrijft The Washington Post. De reden is dat het mogelijk is voor onbevoegden om in te breken en ongewenste beelden te tonen in het videogesprek.

Dit probleem wordt ook wel 'zoombombing' genoemd: onbevoegden dringen het gesprek binnen en laten via de functie waarmee je het beeldscherm kunt delen racistische of pornografische beelden zien. Daarom willen de organisaties dat scholen bellen met de alternatieve dienst Microsoft Teams.

Naast 'zoombombing' werden er eerder al vraagtekens gezet bij de privacy van de dienst. Zo werden namen en e-mailadressen van gebruikers automatisch gekoppeld aan LinkedIn-profielen, zonder toestemming. Bovendien zijn wachtwoorden niet goed beveiligd, kunnen gebruikers elkaars accountinformatie inzien en werkt de encryptie niet goed.

De directeur van Zoom, Eric Yuan, heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. Het bedrijf zal zich gedurende zo'n drie maanden focussen op het verbeteren van de beveiliging en privacy in plaats van nieuwe functies.