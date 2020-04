YouTube gaat video's verwijderen die ten onrechte een link leggen tussen het coronavirus en het 5G-netwerk, schrijft The Guardian. De maatregel werd genomen nadat meerdere zendmasten in Engeland vrijdagavond in brand werden gestoken. Het videoplatform stopt echter niet met het verwijderen van alle complottheorieën over 5G.

YouTube zal actief video's verwijderen die in strijd zijn met het beleid. Video's met complottheorieën over 5G-netwerken, zonder het coronavirus te noemen, zijn nog steeds toegestaan. Wel is YouTube begonnen met het verminderen van het aanbevelen hiervan.

"We hebben een duidelijk beleid dat video's verbiedt waarin ongegronde medische behandelingen worden gepromoot. Hiermee willen we voorkomen dat het coronavirus ten onrechte wordt genoemd als mogelijke oorzaak van bepaalde klachten en daarmee mensen verhindert om een passende medische behandeling te zoeken", vertelt een woordvoerder.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.