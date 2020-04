Google heeft de maatregelen voor het beperken van cookies in webbrowser Chrome vrijdag teruggedraaid, omdat sommige sites niet meer goed werkten. De techgigant schrijft in een blog dat belangrijke sites voor informatie over het coronavirus niet goed toegankelijk waren door een update van de browser in februari.

In februari kwam Google met een nieuwe versie voor Chrome waarin cookies van derde partijen alleen werden toegestaan als de eigenaar van de website dit expliciet toestond. Hierdoor konden cookies bezoekers niet meer automatisch volgen, wat daarvoor wel makkelijk kon.

Doordat niet alle websites hun cookie-instellingen hebben geüpdatet naar de nieuwe standaard van Chrome, werken sommige sites slecht of helemaal niet voor sommige gebruikers van de webbrowser. Zo werken sommige loginsystemen met cookies van derde partijen, waardoor inloggen onmogelijk werd. Vanwege de coronacrisis is dat onverantwoord, vindt Google.

Justin Shuh, hoofd engineering voor Google Chrome, schrijft dat "de omstandigheden wereldwijd buitengewoon zijn door COVID-19". De nieuwe cookie-instellingen zijn daarom vrijdag teruggezet. Shuh benadrukt dat dit tijdelijk is, maar gaf niet aan voor hoelang de oude instellingen worden teruggezet.

Google wil kunnen garanderen dat websites van banken, webwinkels, overheidsinstellingen en gezondheidsinstanties blijven werken zolang de coronacrisis duurt.