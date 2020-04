Meerdere zendmasten in Birmingham, Liverpool en Melling zijn vrijdagavond in brand gestoken meldt de BBC. De brandstichting volgt na de verspreiding van online nepnieuws, waarin een link tussen 5G-straling en het coronavirus wordt gelegd. Het is niet duidelijk wat de schade aan de masten is.

Afgelopen week werden er ongefundeerde berichten gedeeld waarin een link werd gelegd tussen 5G en het coronavirus. Het Britse ministerie van Digitale Zaken, Cultuur, Media en Sport heeft op Twitter gewaarschuwd voor de nepnieuwsberichten over een link tussen 5G en het coronavirus. Minister voor Kabinetszaken Michael Gove noemde de berichten eerder al "gevaarlijke onzin".

Voor de uitrol van het 5G-netwerk worden nieuwe zendmasten geplaatst. Critici zijn bang dat de straling van de masten schade aan de gezondheid toebrengt, hoewel onderzoek heeft uitgewezen dat de straling onder de aanbevolen limiet van de Europese Unie blijft.

De politie en brandweer doen nog onderzoek naar de branden. Het is niet duidelijk of het daadwerkelijk 5G-zendmasten zijn die in brand zijn gestoken. De hulpdiensten in de verschillende steden konden alleen bevestigen dat het om telefoonmasten gaat.

In Nederland is er ook weerstand tegen de nieuwe zendmasten voor het 5G-netwerk. In februari bleek dat telecomproviders KPN, T-Mobile en Vodafone problemen ondervinden bij het plaatsen van zendmasten. Bezorgde burgers stappen steeds vaker naar de rechter, waardoor de plaatsing van de antennes vertraging oploopt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.