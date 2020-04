Twitter heeft in twee weken tijd wereldwijd meer dan duizend accounts van gezondheidsdeskundigen geverifieerd, zegt een woordvoerder tegen Engadget. Het proces moet helpen om gebruikers tijdens de coronacrisis beter te laten informeren door experts.

Geverifieerde accounts worden voorzien van een blauwe badge met een vinkje. Het symbool laat zien dat de persoon is wie hij zegt te zijn. De badge wordt bijvoorbeeld weergegeven bij politici, artiesten en journalisten.

Twitter riep gebruikers die werken bij gezondheidsorganisaties zoals de WHO of het RIVM op om hun account te koppelen aan een e-mailadres van die instantie. Op die manier wordt het voor het bedrijf makkelijker om de identiteit van gebruikers te bevestigen en hen een badge toe te kennen.

Volgens Engadget zijn ook meer dokters, academici en andere experts in de afgelopen weken geverifieerd. Daarnaast verwijst het sociale medium zijn gebruikers in Nederland naar het account van het RIVM als zij zoeken naar informatie over het coronavirus.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.