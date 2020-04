Facebook heeft in 2017 geprobeerd toestemming te krijgen voor het gebruik van bepaalde onderdelen van de spyware Pegasus van NSO, blijkt uit een rechtbankverklaring van de directeur van het Israëlische spionagebedrijf die Motherboard online heeft geplaatst.

De twee bedrijven staan tegenover elkaar in de Amerikaanse rechtbank, omdat Facebook NSO in oktober heeft aangeklaagd voor misbruik van zijn WhatsApp-servers. Vijf maanden eerder werd bekend dat een kwetsbaarheid in WhatsApp werd gebruikt om de spionagesoftware Pegasus op smartphones te kunnen installeren.

NSO verkoopt zijn software formeel alleen aan overheden in de strijd tegen terrorisme en zware criminaliteit. Het bedrijf is onder vuur komen te liggen, omdat klanten de software ook gebruiken tegen onder anderen activisten, journalisten en advocaten.

Volgens de verklaring van NSO-directeur Shalev Hulio was Facebook geïnteresseerd in bepaalde aspecten van Pegasus in het kader van Facebooks omstreden VPN-dienst Onavo. Facebook presenteerde de dienst als een product waarmee mensen zich online konden beschermen, maar analyseerde stiekem het netwerkverkeer van zijn gebruikers.

NSO weigerde Facebook als klant

"De vertegenwoordigers van Facebook lieten weten dat Facebook bezorgd was dat zijn methode om via Onavo data verzamelen minder effectief was op Apple-apparaten dan op Android", aldus Hulio. Het bedrijf zou "vermeende mogelijkheden" van Pegasus willen gebruiken om "gebruikers op Apple-apparaten te monitoren".

NSO verklaart het verzoek te hebben afgeslagen, omdat het bedrijf de Pegasus-technologie alleen aan overheden, inlichtingen- en politiediensten verkoopt. Facebook heeft niet op vragen van Motherboard gereageerd. Het bedrijf is inmiddels gestopt met Onavo.