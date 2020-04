Je brein aan het werk zetten om het hele scherm groen te maken in Green en samen met vrienden vanuit huis muziek maken met Endless. Dat en meer zijn de Apps van de Week.

Green

Green is een puzzelgame waarin je, niet geheel verrassend, het hele scherm groen moet krijgen. Dit doe je door op vormen te tikken, figuren te openen en balkjes te verslepen. Er wordt hierbij een flink beroep op je hersencapaciteit gedaan.

De puzzelgame opent vriendelijk, maar wordt gedurende de vijftig levels steeds pittiger. Kom je er echt niet uit? Tik dan op het lampje rechtsboven in het scherm om een hint te krijgen.

Green is gratis te spelen, maar met een in-appaankoop van 1,99 euro verwijder je de advertenties en steun je de Belgische maker Bart Bonte.

Download Green voor iOS of Android (gratis)

34 Video Bekijk hier de trailer van het nieuwe spel 'Green'

Google Duo

Google Duo heeft een fijne update gekregen. Veel mensen zitten noodgedwongen thuis en collega's, familie en vrienden zijn daardoor vaak aangewezen op videobellen voor het onderhouden van sociaal contact. Vanaf nu kun je maximaal met twaalf personen tegelijk een videogesprek voeren vanaf je Android-telefoon of iPhone.

Zo werkt het Werk Google Duo bij naar de nieuwste versie

Open de app

Tik onderaan het scherm op 'Groep maken'

Vink maximaal elf andere personen aan

Kies 'Gereed om het gesprek te starten

Download Google Duo voor iOS of Android (gratis)

Endless

Zit je in een band, of maak je weleens samen met vrienden muziek? Probeer dan Endlesss eens. Deze app laat je vanuit huis muziek maken met anderen. Het enige wat je nodig hebt is een iPhone of iPad en een hoofdtelefoon met draad.

Het fijne aan Endlesss is dat de app simpel genoeg is voor beginners, maar tegelijk genoeg om het lijf heeft voor doorgewinterde muzikanten.

Zodra je de app hebt gedownload kun je vanuit het My Jams-venster een eigen sessie starten en vrienden uitnodigen. Dit gaat net zo makkelijk als het aanmaken van een WhatsApp-groep.

Hierna kun je beginnen met het maken van een beat, terwijl je bandlid in een andere stad de bass toevoegt. Iedereen in jouw jam hoort wat de anderen aan het maken zijn en kan hier iets aan toevoegen. Je kunt Endlesss overigens ook solo gebruiken.

De app is gratis, maar voor 4,99 euro per maand ontgrendel je meerdere pakketten met geluiden en nieuwe effecten. Endlesss Infinite heeft een gratis proefperiode van twee maanden.

Download Endlesss voor iOS (gratis)