Polen werkt aan een app om de verspreiding van het coronavirus met behulp van smartphones te monitoren. Het is voor zover bekend het tweede Europese land dat bluetoothsignalen gaat gebruiken om bij te houden wie dicht bij anderen in de buurt is gekomen. Daarmee kunnen besmettingen mogelijk getraceerd worden.

Door tussen smartphones bluetoothsignalen uit te zenden, kan op de apparaten bijgehouden worden welke andere telefoons er in de buurt zijn geweest. De verzamelde gegevens blijven twee weken lang versleuteld opgeslagen.

Als een gebruiker in de app meldt dat hij met het COVID-19-virus besmet is, dan worden andere gebruikers daarvan op de hoogte gesteld. Zij krijgen niet te zien welke persoon het virus heeft opgelopen, maar worden zo wel gewaarschuwd.

Het Poolse ministerie van Digitale Zaken zegt vrijdag in een verklaring dat de app niet gebruikt wordt om persoonlijke gegevens van burgers te verzamelen of hun locatie te bepalen. Wanneer de app ProteGO beschikbaar zal zijn, is onduidelijk.

In Polen zijn vooralsnog 3.149 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. 59 mensen zijn aan de gevolgen van het coronavirus overleden.

Eerder deze week werd bekend dat Duitsland een soortgelijke app wil uitbrengen. De technologie moet binnen enkele weken klaar zijn voor gebruik. In Singapore wordt een vergelijkbare app gebruikt om mensen na een vastgestelde besmetting te waarschuwen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.