Facebook deelt in de Verenigde Staten locatiegegevens, die het bedrijf middels zijn apps verzamelt, met onderzoekers. De wetenschappers geven verwerkte data vervolgens door aan Amerikaanse steden en staten, zodat die de effectiviteit van coronamaatregelen kunnen monitoren.

Onderzoekers van verschillende universiteiten zeggen tegen persbureau Reuters dat de data zijn gedeeld met de stad New York en de staten Massachusetts en Californië. De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op gps-informatie.

Facebook en de wetenschappers stellen dat de data meerdere keren gebundeld worden en dat de overheden geen directe toegang krijgen tot de ruwe locatiegegevens. Facebook-directeur Mark Zuckerberg zei in maart dat hij niet zou overwegen om locatiegegevens direct aan overheden te overhandigen.

Google publiceerde vrijdag trends uit onder meer Nederland, die gebaseerd zijn op locatiegegevens en inzicht moeten geven in hoe mensen zich tijdens de coronacrisis gedragen. In Google Maps worden locatiegegevens normaal gesproken al op een vergelijkbare manier gebruikt om te meten hoe druk het bijvoorbeeld in een restaurant is.

Naast gps-informatie van smartphones kan ook informatie van telecommasten mogelijk inzicht bieden in hoe mensen zich gedragen. De Nederlandse overheid liet vorige week weten te onderzoeken welke meerwaarde de data mogelijk bieden, maar de toezichthouder wees erop dat de wet aangepast moet worden om het gebruik van deze gegevens mogelijk te maken.

