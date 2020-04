Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft een app uitgebracht die gegevens over klachten en het gedrag van mensen verzamelt. Met de app COVID Radar wil het LUMC een goed en actueel beeld krijgen van hoe het coronavirus zich in Nederland verspreidt.

Het is de bedoeling dat gebruikers van de app in totaal vijftien vragen over hun gezondheid en gedrag beantwoorden. Onderzoekers hopen zo meer zicht te krijgen op hoe de epidemie zich ontwikkelt, wie grotere risico's loopt, wat het effect van social distancing is en waar en wanneer het ziekenhuis een zorgvraag kan verwachten.

Gebruikers kunnen ook op een kaart van Nederland zien wat de antwoorden van andere appgebruikers in een postcodegebied zijn. Daarbij kunnen ze ook filteren op de verschillende symptomen waarnaar gevraagd wordt.

In eerste instantie zal het LUMC de gegevens gebruiken om zicht te krijgen op de verspreiding en context in de eigen regio. De dataset met landelijke gegevens is daarnaast beschikbaar voor andere medische instanties en onderzoekscentra.

Meerdere ziekenhuizen zetten apps in om het coronavirus te monitoren. De coronacheckapp die het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis (OLVG) eerder deze maand introduceerde voor inwoners van de gemeente Amsterdam was dinsdag al meer dan een miljoen keer gebruikt.

