Google deelt de geanonimiseerde locatiedata van gebruikers uit 131 landen, waaronder Nederland, om inzicht te geven in hoeverre mensen thuisblijven tijdens de uitbraak van het coronavirus, schrijft het bedrijf in een blogpost. Met de data kunnen overheden en onderzoekers een beter beeld krijgen van plekken waar het te druk is.

Vanaf vrijdag zijn Googles eerste mobiliteitsrapporten beschikbaar. Daarin is landelijk en per provincie in kaart gebracht hoe druk het is in winkels, recreatiegebieden, supermarkten, apotheken, parken, werkplekken en rond woningen. De drukte op deze locaties wordt afgezet tegen de gemiddelde drukte in januari.

Zo blijkt uit de data dat Nederlanders op zondag 29 maart 65 procent minder winkelden dan in januari en dat er 68 procent minder gebruik werd gemaakt van het openbaar vervoer. De drukte rond woningen steeg met 11 procent.

Google gebruikt hiervoor samengestelde data op basis van de locatiegeschiedenis van gebruikers. Gebruikers kunnen deze locatiegeschiedenis zelf aan- en uitzetten. Deze locatiedata worden ook al gebruikt voor Google Maps, om aan te kunnen geven op welke plekken het druk is.

Bij het delen van de locatiedata wordt volgens Google geen informatie bekendgemaakt die naar een specifieke persoon te herleiden is. Er wordt dus alleen in kaart gebracht hoeveel mensen op een bepaalde plek zijn, maar niet wie dat zijn.

AP: Locatiegegevens zijn niet anoniem

De Nederlandse overheid onderzoekt op dit moment of telecomgegevens van mobiele telefoons een bijdragen kunnen leveren in de strijd tegen het coronavirus. Providers KPN en VodafoneZiggo lieten eerder al aan NU.nl weten in principe open te staan voor het delen van gegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meldde woensdag echter dat telecomproviders de gegevens van hun klanten volgens de huidige telecom- en privacywet niet met de overheid mogen delen. Mocht de Nederlandse overheid alsnog interesse in de gegevens hebben, dan moet dat wettelijk geregeld worden.

Locatiegegevens kunnen veel prijsgeven over iemands persoonlijke levenssfeer: niet alleen over waar iemand woont, maar ook over bijvoorbeeld bezoekjes aan medische of religieuze instellingen. "Het anoniem maken van dit soort gegevens kan niet, omdat dat nooit onomkeerbaar is", merkt de AP daarbij op.

"Wie weet waar iemand woont of werkt en die gegevens combineert met de 'geanonimiseerde' locatiegegevens van heel veel mensen, kan met die combinatie achterhalen wie bij welke locatiegegevens hoort."

