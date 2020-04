Google versoepelt zijn beleid voor advertenties omtrent het coronavirus, melden persbureau Reuters en nieuwssites Axios en Protocol op basis van een memo aan adverteerders. Onder de aangepaste regels mogen overheden, ziekenhuizen, medische leveranciers en non-profitorganisaties toch over het COVID-19-virus adverteren.

Door online reclames over het coronavirus in eerste instantie te blokkeren, wil Google voorkomen dat mensen het advertentieplatform van het bedrijf misbruiken om geld te verdienen aan tijdelijke gebeurtenissen, zoals natuurrampen.

"Desondanks is het coronavirus een blijvend en belangrijk onderdeel van het dagelijks leven geworden, onder meer als relevant onderwerp in de politiek en voor adverteerders in verschillende sectoren", aldus Mark Beatty in de memo.

In de Verenigde Staten is het Google-beleid onderwerp van een politieke discussie. Volgens Democraten zou Google de Trump-campagne in bescherming nemen door kritische advertenties op het beleid omtrent het COVID-19-virus van de Amerikaanse president niet toe te staan.

Beatty schrijft dat Google in de komende dagen meer bekendmaakt over het aangepaste beleid. Het bedrijf laat aan Reuters weten dat het nog bekijkt of het ook toe gaat staan om bedrijven over het coronavirus te laten adverteren.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.