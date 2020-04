Techbedrijven doen vooralsnog onvoldoende om de verspreiding van nepnieuws omtrent het coronavirus effectief tegen te gaan, stelt Eurocommissaris Vera Jourova (Waarden en Transparantie) donderdag in gesprek met persbureau Reuters.

Op sociale media gaat een grote hoeveelheid misleidende of onjuiste informatie over het coronavirus rond, ondanks maatregelen van onder meer Facebook om de verspreiding daarvan in te dammen.

Jourova hield vorige week een gesprek met Facebook, Twitter, Google, Microsoft en Mozilla. De bedrijven zeiden een grote hoeveelheid onjuiste en schadelijke informatie te hebben verwijderd, met name op het gebied van gezondheid. De bedrijven hebben ook beloofd om zich in te spannen om gebruikers toegang te geven tot betrouwbare informatie.

Onder meer Facebook, Google en Twitter verwijzen gebruikers die zoeken naar informatie over het coronavirus naar het RIVM. In andere landen worden gebruikers naar de voor hen relevante gezondheidsinstanties verwezen.

Toch is dat voor Jourova nog niet genoeg. "We zien nog steeds dat de grote platformen geld verdienen aan de onjuiste en schadelijke berichten over de pandemie door advertenties te tonen", zegt zij. Ze wijst ter illustratie naar een advertentie die stelde dat migraines de oorzaak van het virus zijn.

De EU-commissaris en de bedrijven zijn van plan om over een maand opnieuw met elkaar af te spreken, om te kijken hoe de zaken er dan voorstaan.