Facebook heeft zijn chatprogramma Messenger als app beschikbaar gemaakt voor MacOS en Windows. De app verschilt qua functies niet van de browserversie.

Facebook zegt dat gebruikers de afgelopen maand dubbel zo vaak zijn gaan (video-)bellen via Messenger in de browser. "Zo hoeven gebruikers niet steeds hun browser in de gaten te houden als ze een telefoontje van vrienden verwachten", zegt Facebook.

Met Facebook Messenger kunnen ook meerdere vrienden tegelijk gebeld worden. Dit kan gratis, op het aantal zit geen limiet. Ook gebeurt dit op een groter scherm dan via de browser.

De app kan ook gebruikt worden om geschreven gesprekken te voeren en geeft daarnaast meldingen als iemand een bericht stuurt. Die kunnen ook gedempt of uitgeschakeld worden. Het programma kan ook in donkere modus gebruikt worden. De app is te vinden in de Microsoft Store of in de Mac App Store.