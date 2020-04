De gemeente Deventer hoeft toch geen schadevergoeding te betalen voor het schenden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De rechtbank Overijssel oordeelde vorig jaar dat de gemeente Deventer een man een schadevergoeding van 500 euro moest betalen omdat zijn privacy geschonden was, maar de Hoge Raad heeft dat oordeel woensdag vernietigd.

De gemeente Deventer had gegevens van de man met andere gemeenten gedeeld nadat hij een aantal Wob-verzoeken had ingediend. Ambtenaren wisselden gegevens zoals zijn naam, geslacht en woonplaats uit en dat is in strijd met de AVG.

De rechtbank Overijssel oordeelde in juni vorig jaar dat de gemeente Deventer de man een schadevergoeding van 500 euro moet betalen voor het schenden van zijn privacy, maar de Hoge Raad vond de uitspraak ongegrond. Volgens de Hoge Raad handelde de gemeente Deventer wel in strijd met de privacywet, maar kon de man niet hardmaken dat hij hier schade van had ondervonden.

"Hij heeft niet aannemelijk gemaakt dat de inbreuk heeft geleid tot de aantasting van de integriteit van zijn persoon en dat de gevolgen van de inbreuk hem rechtstreeks hebben getroffen. Ook heeft hij niet aannemelijk gemaakt welke nadelige gevolgen voor hem zijn voortgevloeid uit het noemen van zijn naam en woonplaats", aldus de rechtbank.

De Hoge Raad vervolgt: "De gegevens zijn gedeeld met ambtenaren van gemeenten die uit hoofde van hun functie betrokken zijn bij de behandeling van Wob-verzoeken. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens zijn misbruikt."

De AVG is sinds 25 mei 2018 van kracht. De verordening moet ervoor zorgen dat de privacy van burgers beter wordt beschermd. Met de wet is het voor burgers makkelijker om op te treden tegen bedrijven en instellingen die onzorgvuldig met gegevens omgaan.