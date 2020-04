Elon Musks raketbedrijf SpaceX en de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA hebben hun werknemers verboden de videbelapp Zoom te gebruiken. Zoom ligt de afgelopen tijd onder vuur vanwege verschillende privacy- en veiligheidsproblemen.

In een van 28 maart daterende e-mail vertelt SpaceX werknemers dat alle toegang tot Zoom met onmiddellijke ingang is uitgeschakeld.

"We begrijpen dat velen van ons deze tool gebruikten voor conferenties en ondersteuning bij vergaderingen", schrijft SpaceX in een interne e-mail die in handen is van persbureau Reuters. "Gebruik alstublieft e-mail, sms of telefoon als alternatief communicatiemiddel."

Een woordvoerder van SpaceX wilde niet op de mail ingaan, maar twee mensen die bekend zijn met de kwestie bevestigden de inhoud van de mail in gesprek met Reuters.

Ook NASA verbiedt zijn werknemers om Zoom te gebruiken, zei Stephanie Schierholz, een woordvoerder van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie, tegen Reuters.

Privacy- en veiligheidsproblemen

Zoom ziet de populariteit toenemen nu veel mensen thuiswerken, maar ligt de afgelopen dagen onder vuur vanwege verschillende privacy- en veiligheidsproblemen. Zo zouden kwaadwillenden door kwetsbaarheden in de app wachtwoorden van gebruikers kunnen achterhalen of de Mac van gebruikers kunnen overnemen. Ook is de app niet volledig versleuteld.

Zoom is woensdag in twee blogposts ingegaan op de kwetsbaarheden in de app: het maakt excuses voor de bewering dat de app gebruikmaakte van end-to-endencryptie terwijl dit niet het geval was en heeft de eerder genoemde kwetsbaarheden gerepareerd.