Apple gaat stoppen met het innemen van een deel van de verkoop van een aantal videostreamingdiensten in de App Store, zo heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt. Onder meer Amazons Prime Video komt daarvoor in aanmerking.

Als apps die in de App Store staan gebruikers de mogelijkheid willen geven om aankopen te doen in de app, wil Apple dat daarbij gebruikgemaakt wordt van Apples eigen betaalsysteem. Ook vraagt Apple normaal gesproken ​​een commissie van tussen 15 en 30 procent van de aankoop.

Apple heft dit nu op voor enkele steamingdiensten. In een verklaring per e-mail zegt Apple dat gebruikers van "apps die in aanmerking komen, zoals Prime Video, Altice One en Canal+, de mogelijkheid hebben om films en tv-programma's te kopen of huren met de betalingsmethode die aan hun bestaande videoabonnement gekoppeld is."

Daarnaast schrijft Apple dat de streamingdiensten beter met Apple-apparaten en -apps zullen samenwerken. Zo wil Apple het mogelijk maken om via de stemassistent Siri shows te vinden in de apps van deze streamingdiensten.

Het is niet bekend wanneer Apple hiermee start en in welk geval een streamingdienst hiervoor in aanmerking komt. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk of bekende streamingdiensten als Netflix en Spotify aan de voorwaarden voldoen.

Spotify diende in maart vorig jaar een klacht bij de Europese Commissie in omdat Apple "oneerlijke" regels zou hanteren. Spotify-directeur Daniel Ek beweerde dat Apple zijn positie als eigenaar van de App Store en het iOS-platform misbruikt en wees erop dat Apple 30 procent belasting eist op aankopen via het Apple-betaalsysteem, waaronder abonnementen op Spotify's Premium-dienst.