De zakelijke chatapp Slack heeft een betaversie van een app uitgebracht waarmee gebruikers kunnen videobellen met Microsoft Teams, schrijft Slack op zijn website. Hierdoor kunnen gebruikers direct vanuit Slack videobellen met gebruikers van de andere videobeldienst.

Wanneer gebruikers de Microsoft Teams-app toevoegen aan Slack kunnen zij binnen Slack een Teams-oproep starten. Het is niet mogelijk om daar direct binnen Slack aan deel te nemen; het videogesprek zelf vindt plaats binnen Microsoft Teams. Wel kunnen gebruikers in Slack zien hoelang een videobelgesprek al bezig is en hoeveel mensen deelnemen aan het gesprek. Daarnaast kunnen gebruikers Microsoft Teams instellen als standaardapp om mee te bellen binnen Slack.

Naast de integratie van Microsoft Teams komt Slack ook met integratie voor VoIP-telefoonnummers. Met een Voice over IP-dienst kunnen gebruikers bellen via een internetverbinding. Deze integratie werkt met Zoom, Cisco Jabber, RingCentral en Dialpad.

Slack en Microsoft Teams zijn grote concurrenten van elkaar. Met de software kunnen medewerkers naast chatten onder meer videobellen met hun collega's en bestanden uitwisselen.

De twee chatdiensten worden veel gebruikt door thuiswerkers. Beide diensten zagen het aantal gebruikers de afgelopen weken stijgen door het thuiswerken. Vorige week werd Teams op één dag door een recordaantal van 44 miljoen mensen gebruikt.