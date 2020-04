In ongeveer vierduizend huishoudens met jonge kinderen is thuis geen internet, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag op basis van cijfers over 2019. Het gaat om gezinnen met kinderen in de leeftijd van vijf tot dertien jaar.

Dat komt neer op 17.000 Nederlanders met jonge kinderen. In totaal hebben ongeveer 453.000 mensen van twaalf jaar of ouder in Nederland thuis geen internet.

Het gaat met name om ouderen. Bijna een kwart (23 procent) van de 75-plussers heeft thuis geen internet. Die groep is in vijf jaar tijd wel meer dan gehalveerd. In 2014 had 51 procent van de 75-plussers thuis geen internettoegang.

In de groep 65- tot 75-jarigen heeft 6 procent geen internet. Ook dat is een halvering ten opzichte van vijf jaar geleden, want in 2014 ging het nog om 12 procent.

Mensen die thuis geen internet hebben, geven daar verschillende reden voor. Het vaakst hebben zij geen interesse (66 procent), gevolgd door gebrek aan kennis of vaardigheden (39 procent). Voor 14 procent is de benodigde apparatuur te duur. Een op de negen personen (11 procent) kiest er vanwege zorgen over privacy of veiligheid voor om thuis geen internet te hebben.