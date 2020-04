Telecomproviders mogen volgens de huidige telecom- en privacywet de gegevens van hun klanten niet met de overheid delen, meldt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) woensdag. De gegevens kunnen niet geanonimiseerd worden en het is "te omslachtig" om elke klant om toestemming te vragen, aldus de toezichthouder.

Daarmee reageert de AP op de vraag of telecomgegevens mogelijk ingezet kunnen worden in strijd tegen het coronavirus. De betrokken ministeries lieten vorige week aan NU.nl weten die mogelijkheid te onderzoeken.

Mocht de Nederlandse overheid alsnog interesse in de gegevens hebben, dan moet dat wettelijk geregeld worden. "Dat kan met een spoedwet, maar dat moet wel grondig gebeuren", stelt de AP. De toezichthouder zegt snel te kunnen reageren als het parlement met een wetsvoorstel komt.

In de wet moet volgens de autoriteit helder beschreven staan met welk doel de gegevens verzameld worden. "Is dat doel alleen handhaving? Of is het om zieke patiënten te volgen, om te kijken met wie een besmette patiënt contact gehad heeft gehad of om gezonde burgers te waarschuwen voor mensen die besmet zijn met het virus?"

AP: Locatiegegevens zijn niet anoniem

Locatiegegevens kunnen veel prijsgeven over iemands persoonlijke levenssfeer. Het gaat niet alleen om waar iemand woont, maar bijvoorbeeld ook om bezoekjes aan medische of religieuze instellingen. "Het anoniem maken van dit soort gegevens kan niet, omdat dat nooit onomkeerbaar is", merkt de AP daarbij op.

"Wie weet waar iemand woont of werkt en die gegevens combineert met de 'geanonimiseerde' locatiegegevens van heel veel mensen, kan met die combinatie achterhalen wie bij welke locatiegegevens hoort."

