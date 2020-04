Huawei gebruikt ondanks het door de VS opgelegde handelsverbod nog altijd Amerikaanse onderdelen in zijn telefoons, blijkt woensdag uit berichtgeving van de Financial Times (FT). Het zakenblad ontdekte dit door een Huawei P40-toestel open te laten maken.

Vanwege het handelsverbod mogen Amerikaanse bedrijven geen zaken meer doen met Huawei. Daarom zijn nieuwe telefoons van de Chinese fabrikant niet voorzien van Google-apps en -diensten.

In de P40 zitten echter modules die door de Amerikaanse bedrijven Qualcomm, Skyworks en Qorvo zijn gemaakt. De modules zijn volgens FT cruciale onderdelen van de telefoon.

De krant schrijft dat Qualcomm een licentie van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken heeft om ondanks het verbod toch onderdelen aan Huawei te leveren. Qorvo en Skyworks hebben niet gereageerd.

Huawei-topman Eric Xu heeft onlangs tegen CNBC gezegd te hopen dat Google zijn apps op termijn wil aanbieden in de AppGallery, Huaweis eigen appwinkel. "Net zoals Google-diensten beschikbaar zijn in de App Store van Apple."