Ontwikkelaar Niantic heeft het bedrijf 6D.ai overgenomen, blijkt uit een bericht op de site van Niantic. 6D.ai is gespecialiseerd in het maken van 3D-kaarten op basis van de omgeving.

Het bedrijf maakt onder meer 3D-kaarten op basis van crowdsourcing. Informatie van meerdere smartphones kan worden gebruikt om samen één 3D-kaart te maken, zonder daarvoor speciale hardware nodig te hebben. Het is niet bekend wat Niantic voor de overname heeft betaald.

"Samen kunnen we een 3D-kaart van de wereld maken, zodat we nieuwe vormen van augmented reality kunnen bieden op wereldschaal", zegt Niantic-directeur John Hanke. Specifieke plannen werden niet uit de doeken gedaan.

Niantic zet augmented reality in bij zijn mobiele games, zoals Pokémon GO en Harry Potter: Wizards Unite. Hiermee wordt een virtuele laag over de omgeving gelegd via de smartphonecamera, zodat het bijvoorbeeld lijkt of er monsters in de omgeving verstopt zitten.