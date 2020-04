Microsoft is van plan om alle interne en publieke presentaties dit jaar alleen digitaal aan te bieden, vanwege de gevolgen van de coronacrisis. Dat meldt ZDNet.

"Vanwege de uitdagingen die het coronavirus met zich meebrengt, passen we onze agenda en strategie aan", verklaart Microsoft. "Voor de rest van 2020 nemen we deze mogelijkheid om met nieuwe platforms te experimenteren zodat we digitale ervaringen kunnen aanbieden."

Dat betekent onder meer dat de ontwikkelaarsconferentie Microsoft Ignite in september alleen online te volgen zal zijn.

Volgens bronnen van ZDNet zouden er ook al evenementen voor de eerste helft van 2021 zijn geannuleerd. Microsoft-topmensen zouden dat intern aan verschillende teams hebben gecommuniceerd. Een woordvoerder bevestigt dat niet: "We blijven de zaak volgen, meer is er op dit moment niet over te zeggen".