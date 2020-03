De Amerikaanse auteursbond Copyright Alliance is boos op de non-profitorganisatie Internet Archive, die de online toegang tot informatie wil bevorderen. Vanwege de coronacrisis stelde het internetarchief een week geleden tijdelijk 1,4 miljoen e-boeken breed beschikbaar via een zogenoemde 'noodbibliotheek'.

Normaal gesproken kan een e-boek maar aan één persoon tegelijk worden uitgeleend. Andere geïnteresseerden komen op de wachtrij te staan tot het boek beschikbaar is, maar die technische beperking is momenteel opgeschort.

Dat is de Copyright Alliance in het verkeerde keelgat geschoten. De belangenbehartiger voor auteursrechten stelt dat Internet Archive "profiteert van de chaos" rondom het coronavirus door de werken over de rug van auteurs op grote schaal beschikbaar te maken.

"In een tijd waarin auteurs, zoals vele anderen, hun huur amper kunnen opbrengen en eten op tafel kunnen zetten, gooit Internet Archive stenen door hun ruiten en plunderen ze hun huizen", schrijft de directeur van de Copyright Alliance op de website van zijn organisatie.

Ruim vijfhonderd Nederlandse boeken in bibliotheek

De 'noodbibliotheek' van Internet Archive bevat met name boeken uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Het meeste werk, ruim 1,3 miljoen exemplaren, is Engelstalig. Enkele tienduizenden boeken zijn beschikbaar in het Chinees, Frans, Spaans en Duits.

In totaal 558 boeken zijn beschikbaar in het Nederlands, waaronder een enkel werk van Gerard Reve (Ik had hem lief en Bezorgde ouders), A.F.Th. van der Heijden (Het schervengericht) en Arnon Grunberg (Tirza).

De recentste Nederlandstalige boeken in deze bibliotheek zijn uitgebracht in 2015. De meeste beschikbare werken komen uit het eerste decennium van de 21e eeuw (155 boeken), gevolgd door de jaren negentig (127 boeken), de jaren tachtig (97 boeken) en de jaren zeventig (79 boeken).

De noodbibliotheek van Internet Archive blijft onbeperkt beschikbaar tot 1 juli. Mogelijk verschuift die datum als de VS na die datum nog steeds in een noodtoestand verkeert vanwege het coronavirus.